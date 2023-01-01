КАТАЛОГ
Аксессуары для волос
Авторская коллекцияПерейти
Ателье MollenПерейти
Коллекция "Узоры"
Ритмичный орнамент в стиле минимализмаСмотреть
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Воплотите идею об идеальном гардеробе домаЗаказать
Коллекция "Композиторы"
Русская классическая музыка — неиссякаемый источник вдохновения
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Коллекция «Сказки»
Капсульная коллекция от ведущих колористов РоссииСмотреть
Коллекция "Агиттекстиль"
Четкий ритм, цвет и эффект оптической иллюзииСмотреть
Размерный гид
По наволочкам
Размер подушки
50*70
70*70
60*60
Наволочка
50*70
70*70
60*60
По пододеяльникам
Размер одеяла
140*200 — 160*210
170*200 — 200*210
210*200 — 220*210
230*210 — 240*220
ПОДОДЕЯЛЬНИК
150*200
200*200
200*220
240*220
По простыням
Размер матраса
160*190 — 160*200
180*190 — 180*200
200*190 — 200*200
на резинке
160*200*35
180*200*35
200*200*45
Постельное белье
Новинка
от 3 700 ₽
Хит
от 3 700 ₽
от 3 700 ₽
от 3 700 ₽
ХитУчастник TV
от 3 700 ₽
от 3 700 ₽
Новинка
от 3 700 ₽
от 3 700 ₽
Участник TV
от 3 700 ₽
от 3 700 ₽
Новинка
от 3 700 ₽
Участник TV
от 3 700 ₽
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